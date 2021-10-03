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Студенты 13 вузов Москвы представят столицу на форуме «Наследие»
Общество
Студенты 13 вузов Москвы представят столицу на форуме «Наследие»
pixabay.com

Москва, 3 октября. Более ста студентов московских вузов станут участниками образовательного форума «Наследие», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Программа конкурса заключается в том, чтобы разработать проекты реставрации и интеграции ансамбля Московского императорского воспитательного дома. Кроме столичных вузов, в этом году к конкурсу присоединятся также региональные высшие учебные заведения. Среди них будут представители из Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Петербурга и Крыма, добавила Сергунина.

«Для них организаторы подготовили отдельное задание. Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для туристов», — заявила она.

Москву будут представлять студенты13 вузов. Кроме того, к форуму впервые присоединятся ученики университетской гимназии МГУ имени Ломоносова.

Недавно стало известно, что московские экспортеры презентуют свою продукцию на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. С 12 октября по 24 декабря 2021 года Московский экспортный центр проведет для столичных компаний бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. Предприятия, которые отберет комиссия, представят продукцию за рубежом в рамках выставки «Экспо-2020».

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