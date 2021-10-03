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Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
Общество
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 октября. Завершилось благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в российской столице. Там появилось современное пространство для отдыха и занятий спортом.

Специалисты привели в порядок дорожки и тропинки вокруг водоемов. К тому же появились благоустроенные пирсовые зоны и сходы к воде. Благоустройство затронуло и детскую площадку, расположенную в сквере у Малого Федосьинского пруда. Там установили многоуровневый игровой комплекс.

В рамках работ по благоустройству территорию сквера дополнительно озеленили. Там высадили 700 кустарников и более 70 деревьев, а также обновили газоны, говорится в публикации на сайте мэра Москвы. Сам Федосьинский пруд благоустроили в прошлом году.

В преддверии зимы во многих российских городах стартовал месячник по благоустройству. Например, в Петербурге приведут в порядок 60 млн квадратных метров улиц и дорог. К тому же пройдет общегородской субботник. В нем смогут принять участие все желающие.

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