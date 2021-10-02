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Абитуриенты московских колледжей чаще всего выбирают IT-специальности

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:03
Общество
Абитуриенты московских колледжей чаще всего выбирают IT-специальности
pexels.com  /  John Diez

Москва, 2 октября. Повышенный интерес к IT-специальностям наблюдается среди абитуриентов московских колледжей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специальности в сфере информационных технологий стали самыми востребованными в этом году. Количество претендентов на одно место достигало 30 человек. Чаще всего абитуриенты столичных колледжей выбирали такие направления, как «Компьютерные системы и комплексы», «Организация и технология защиты информации», «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование».

«Также выпускники все чаще интересуются специальностями в сфере логистики, гостиничного дела, архитектуры. Популярность профтехобразования в Москве объясняется возможностью получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее», — заявила Ракова.

В московских колледжах работают центры содействия трудоустройству выпускников. Кроме того, в учебных заведениях предусмотрены занятия для обучения студентов компетенциям будущего, например, будущих градостроителей учат проектированию 3D-печати в строительстве.

ФАН ранее составил рейтинг самых дорогих и престижных вузов России. Одним из них оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

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