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Покупатели стали реже интересоваться жильем в московских новостройках бизнес-класса

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:05
Экономика
Покупатели стали реже интересоваться жильем в московских новостройках бизнес-класса
pixabay.com

Москва, 2 октября. Квартиры в московских новостройках бизнес-класса резко утратили популярность у покупателей по итогу третьего квартала 2021 года, сообщила компания Colliers.

За три месяца в столице было приобретено 404 тысячи квадратных метров такого жилья. Это на 16,5% меньше, чем во втором квартале, но при этом соответствует показателям аналогичного периода 2019 и 2020 годов.

Подавляющая часть спроса приходится на квартиры, которыми интересуется 91% покупателей. Остальные 9% принадлежат апартаментам. Аналитики обращают внимание, что в Москве увеличилась доля сделок с квартирами до 50 квадратных метров. Это объясняется тем, что покупатели все чаще рассматривают покупку недвижимости в качестве инструмента для инвестиций.

Эксперты компании Cushman & Wakefield ранее сообщили об увеличении спроса на аренду офисов в Москве. Вместе с тем они отмечают, что ввод новых помещений тоже заметно вырос.

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