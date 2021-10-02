Водитель автобуса защитил ребенка от нетрезвого мужчины в Подмосковье

Москва, 2 октября. Водитель подмосковного автобуса вступился за маленького мальчика, когда один из пассажиров в состоянии опьянения набросился на ребенка.

Инцидент произошел в Подмосковном поселке Октябрьский. Автобус №323 следовал из Москвы в Люберцы. В это время в салоне транспорта повздорили двое мужчин. Однако водитель Евгений Тютькин не растерялся и высадил их, сообщает портал «Мострансавто».

На остановке вместе с дебоширами вышел школьник. Пьяный мужчина подбежал к ребенку и схватил его за рюкзак, а после начал трясти и громко ругаться. Тютькин не стал сидеть в ожидании развязки и пришел на помощь мальчику.

«Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил», — рассказал мужчина.

Своим поступком Евгений Тютькин не гордится, а говорит, что так поступил бы каждый. В скором времени мужчина будет удостоен грамоты от компании «Мострансавто».

Еще один добрый поступок был совершен в междугороднем автобусе «Гремячинск — Пермь». Во время поездки у пассажира транспорта случился эпилептический припадок с приступом астмы. Мужчину спас осужденный, ехавший на плановый осмотр в этом же автобусе.