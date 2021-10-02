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«Барическая гора» ожидает москвичей в ближайшие дни
Общество
«Барическая гора» ожидает москвичей в ближайшие дни
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Москва, 2 октября. Обширный антициклон над территорией Европейской России станет причиной серии рекордов атмосферного давления в Москве в ближайшие несколько дней.

Утром 2 октября в российской столице обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. Так, в 9:00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра остановился на отметке в 762,8 миллиметра ртутного столба, что на два миллиметра выше, чем было в этот день в 1975 году.

По словам метеорологов, в последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели. Так, 4 и 5 октября показания барометров достигнут 768 миллиметров ртутного столба, что превышает норму уже на 22 единицы, сообщается на сайте «Метеовести».

Данный феномен специалисты называют «барической горой». Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров. Но уже с 6 октября начнется постепенное ослабление антициклона и понижение атмосферного давления.

Синоптики Гидрометцентра пообещали москвичам солнечную погоду, которая установится на следующей неделе. Вместе с тем сильного потепления не ожидается.

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москва давление барическая гора
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