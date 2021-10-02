Спрос на аренду офисов в Москве растет выше прогнозов

Москва, 2 октября. Объемы нового строительства офисов и спроса на аренду площадей растут опережающими темпами, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield.

В связи с активным развитием этого сегмента аналитики вынуждены были пересмотреть ряд прогнозов. По их мнению, объем нового строительства в 2021 году составит 610 тысяч квадратных метров, что на 20% выше, чем ожидалось во втором квартале.

Специалисты предполагают, что на конец текущего года вакантными будут примерно 9,8% от всех площадей офисов класса А и В. Год назад этот показатель составлял 10,6%.

Средняя ставка аренды на конец сентября на 5,54% превышает прошлогодний уровень. Она достигает 22,1 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Одним из драйверов роста ставок стал активный спрос со стороны арендаторов. Объем заключенных с начала года сделок аренды и продажи составил 1,45 млн квадратных метров — это на 30% превышает показатель аналогичного периода 2020 года», — сообщил аналитик Cushman & Wakefield Полина Афанасьева.

Тем временем в Москве наблюдается коррекция цен на жилье. Столичные застройщики начали предоставлять скидки покупателям. Кроме того, строительные компании запускают совместные с банками программы субсидирования ипотечных ставок.