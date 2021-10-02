Москва, 2 октября. «Огненная» авария случилась на западе Москвы. Машина протаранила ограждение. В результате этого огонь охватил транспортное средство.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Движение в сторону Московской области затруднено. ДТП случилось на улице Нижние Мневники. Соответствующей информацией поделился канал столичного департамента транспорта в Telegram.

По информации РЕН ТВ в аварию попал спортивный автомобиль Audi R8. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался.

Смертельная авария недавно произошла в центре Твери. Водитель мотоцикла получил смертельные травмы в результате столкновения с автомобилем Kia.