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Смертельное ДТП с Audi R8 произошло на западе Москвы

  /   Обновлено: 02 октября 2021 06:49
Происшествия
Смертельное ДТП с Audi R8 произошло на западе Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 октября. «Огненная» авария случилась на западе Москвы. Машина протаранила ограждение. В результате этого огонь охватил транспортное средство.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Движение в сторону Московской области затруднено. ДТП случилось на улице Нижние Мневники. Соответствующей информацией поделился канал столичного департамента транспорта в Telegram.

По информации РЕН ТВ в аварию попал спортивный автомобиль Audi R8. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался.

Смертельная авария недавно произошла в центре Твери. Водитель мотоцикла получил смертельные травмы в результате столкновения с автомобилем Kia.

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