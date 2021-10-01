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Жительница Одинцовского района рассказала про найденные грибниками останки костей
Происшествия
Жительница Одинцовского района рассказала про найденные грибниками останки костей
pxhere.com

Московская область, 1 октября. Местная жительница Одинцовского района рассказала подробности про найденные ранее останки человека в лесном массиве.

Женщина рассказала ФАН, что случайно узнала о произошедшем в районе. Жительница вспомнила, что 30 сентября гуляла с собакой, которая очень странно вела себя во время прогулки. Позже женщина заявила, что почувствовала сильный запах гнили. После возвращения домой пенсионерка увидела машину экстренных служб, полицию и мешки с ужасной находкой.

«Просто не представляю, как можно было не заметить соседям неладное. У меня двое детей, рядом школа, страшно, когда такое происходит рядом», — заявила жительница района.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщал, что грибники ранее рассказали об обнаружении фрагментов человеческих костей. Согласно информации, обнаружены некоторые части скелета. Останки костей направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит пол человека и причину смерти.

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Все новости / Происшествия / Жительница Одинцовского района рассказала про найденные грибниками останки костей
грибники кости жительница
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