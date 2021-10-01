Лифт с пассажиркой рухнул с 15 этажа дома в Москве

Москва, 1 октября. Лифт с пенсионеркой упал с 15 этажа жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Москвичка», расположенном на улице Василия Ощепкова. Пострадавшая 65-летняя женщина получила ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника.

Источник Пятого канала уточнил, что пострадавшая работает учительницей в школе №338. Ее родственники намерены судиться с управляющей компанией, отвечающей за функционирование лифта.

Ранее сообщалось, что в июле два человека получили травмы при падении лифта на Иловайской улице. В одной из многоэтажек оборвался трос лифта.