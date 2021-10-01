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Бастрыкин пообещал подопечным Госпиталя для ветеранов войн поддержку в любой ситуации
Общество
Бастрыкин пообещал подопечным Госпиталя для ветеранов войн поддержку в любой ситуации
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 1 октября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2, где принял участие в различных мероприятиях.

Председатель СК России обратился к подопечным госпиталя с поздравлениями по случаю Международного дня пожилых людей. В торжественном мероприятии приняли участие и другие лица: заместитель председателя СК России Сергей Горяйнов и руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров. Кроме того, на церемонии присутствовали сотрудники центрального аппарата ведомства, главный врач ГБУЗ города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения города Москвы» Вера Шастина и медики учреждения.

Бастрыкин возложил цветы к мемориалу медикам, павшим за Родину. Он поблагодарил присутствующих ветеранов за вклад в победу и пожелал им крепкого здоровья. Также медалями СК «Доблесть и отвага» были отмечены ветераны Великой Отечественной войны. Бастрыкин пообщался с пациентами по окончанию торжественной части, где пообещал им помощь и поддержку в любой ситуации.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее встретился с кадетами корпуса имени Александра Невского. Он поздравил их с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе, спорте и дружбе.

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бастрыкин госпиталь мероприятие
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