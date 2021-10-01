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Мужчина забрался на карниз балкона гостиницы «Альфа» в Москве

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:57
Происшествия
Мужчина забрался на карниз балкона гостиницы «Альфа» в Москве
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 1 октября. Подписчики Telegram-канала «Комсомольская правда» сняли на камеру мужчину, который залез на карниз многоэтажного дома в московском районе Измайлово.

По уточненным данным, все произошло на одном из этажей гостиницы «Альфа». В настоящий момент на месте находятся экстренные службы. Никаких требований мужчина не выдвигал. Информации о причинах его поступка пока нет. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина, который залез под крышу аэропорта Внуково, самостоятельно слез и сдался полиции и спасателям. По некоторым данным, дебоширом оказался гражданин Кубы, который до этого два дня провел на территории воздушной гавани. Мужчина был пьян.

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москва гостиница альфа
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