Мужчина забрался на карниз балкона гостиницы «Альфа» в Москве

Москва, 1 октября. Подписчики Telegram-канала «Комсомольская правда» сняли на камеру мужчину, который залез на карниз многоэтажного дома в московском районе Измайлово.

По уточненным данным, все произошло на одном из этажей гостиницы «Альфа». В настоящий момент на месте находятся экстренные службы. Никаких требований мужчина не выдвигал. Информации о причинах его поступка пока нет. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина, который залез под крышу аэропорта Внуково, самостоятельно слез и сдался полиции и спасателям. По некоторым данным, дебоширом оказался гражданин Кубы, который до этого два дня провел на территории воздушной гавани. Мужчина был пьян.