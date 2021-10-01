В Одинцовском районе найдены человеческие кости

Московская область, 1 октября. Правоохранители пытаются выяснить личность и пол человека, останки которого обнаружены в лесном массиве. Как стало известно ФАН, о страшной находке сообщили грибники.

В дежурную часть местной полиции 30 сентября в 11:30 поступило сообщение об обнаружении нескольких фрагментов человеческих костей. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области назначили проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Кости обнаружили грибники, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они были слегка присыпаны землей и листвой. У скелета отсутствуют некоторые части. Обнаружены лишь череп, кости нижних и верхних конечностей, фрагменты ребер и позвоночника. Мы тщательно обследовали территорию и остальных частей не нашли. По внешнему виду было невозможно установить пол человека и понять, была ли смерть криминальной или нет. Предположительно, смерть наступила около года назад».

Останки были направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она поможет разгадать загадку причин смерти и установит пол человека. После этого силовикам будет гораздо проще установить личность, которой принадлежат фрагменты скелета.

Как ранее сообщал ФАН, в Одинцово найдены мумифицированные трупы мужчины и женщины в ящиках.