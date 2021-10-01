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Пара краснокнижных приматов потто появилась в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:59
Общество
Пара краснокнижных приматов потто появилась в Московском зоопарке
Global Look Press  /  Daniel Heuclin/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 1 октября. Столичный зоопарк пополнился парой приматов потто из семейства лориевых, занесенных в Красную книгу. Посетители смогут увидеть новых жителей в отделе «Ночной мир».

Все тело животных покрыто густым мехом серых или коричневых оттенков. Длина тела взрослых особей составляет не мене 40 сантиметров, а вес — до килограмма. Продолжительность жизни потто в дикой природе не превышает 20 лет, а в неволе они могут прожить до 26.

Краснокнижные животные обитают на территории с влажными тропическими лесами в Камеруне, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Либерии, Нигерии, Сенегале и других странах Западной Африки. Приматы ведут ночной образ жизни, и все время проводят на кронах деревьев и в дуплах. Пара приехала в Московский зоопарк еще в июле, но только сейчас животных переселили в один вольер для размножения.

Гендиректор учреждения Светлана Акулова отметила, что специалисты для комфорта африканских потто установили в их новый дом бамбуковые стволы, стебли лиан, добавили большое количество листвы ивы и веток. Также в жилище были установлены деревянные домики.

В их рацион питания войдут сверчки, саранча, мучник, акациевая камедь, фрукты, овощи и корнеплоды. Насекомых запускать в вольер будут живыми, чтобы потто могли охотиться как в дикой природе. При помощи искусственного освещения зоологи устанавливают режим сна и бодрствования приматов, пишет издание РИАМО.

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