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Синоптик Синенков рассказал москвичам о погоде в пятницу

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:12
Общество
Синоптик Синенков рассказал москвичам о погоде в пятницу
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 1 октября. Первый день октября в Москве пройдет без осадков. Синоптики предупреждают, что в городе будут наблюдаться высокие показатели атмосферного давления.

Жителей Москвы ожидает облачная с прояснениями погода в пятницу, 1 октября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам метеоролога, день пройдет без осадков.

Температура воздуха в российской столице составит +12 градусов, в Московской области ожидается до +13 градусов. Ветер северо-западный, показатели его скорости будут колебаться в пределах от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет аномально высоким — 761 миллиметр ртутного столба, что превышает средние значения на 13 миллиметров.

В Санкт-Петербурге также ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в +13 градусов, в Ленинградской области — до +14 градусов.

Как сообщает издание «Ридус», период «золотой осени» будет наблюдаться в России как минимум до 5 октября. Такие погодные условия обусловлены влиянием мощного антициклона.

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