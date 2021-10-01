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Три человека погибли в ДТП с пешеходом на подмосковной трассе М-9
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с пешеходом на подмосковной трассе М-9
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 1 октября. Легковая машина опрокинулась после наезда на пешехода в Подмосковье. Жертвами аварии стали три человека, еще двое пострадали.

Авария произошла на 60-м километре трассы М-9 «Балтия». Предварительно установлено, что водитель BMW сбил пешехода, после чего иномарка опрокинулась.

«На 60-м км трассы М-9 "Балтия" водитель легкового автомобиля BMW совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали», — уточнили в региональном управлении МВД России.

Все погибшие в результате аварии взрослые. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП ранее произошло на трассе М-7 во Владимирской области. Участниками столкновения стали микроавтобус и фура, погибли четыре человека.

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