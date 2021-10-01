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Октябрь в Москве начнется с облачной погоды и 12 градусов тепла

  /   Обновлено: 01 октября 2021 06:20
Общество
Октябрь в Москве начнется с облачной погоды и 12 градусов тепла
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 1 октября. Облачная погода без осадков прогнозируется в Москве 1 октября. Соответствующий прогноз на пятницу представил Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха в столичном регионе составит десять–12 градусов выше нуля. Ночью возможно похолодание до трех градусов выше нуля. Атмосферное давление установится в пределах нормы — 762 миллиметра ртутного столба.

На территории Московской области в пятницу ожидается от девяти до 14 градусов тепла. В ночное время столбик термометра может опуститься до одного–шести градусов выше нуля. Ветер будет слабый, осадков в течение дня в регионе не ожидается, говорится на сайте Гидрометцентра.

Солнечная погода вернется в Москву уже на следующей неделе. Жители столицы смогут отдохнуть от пасмурных дней, однако на заметное потепление рассчитывать не стоит.

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погода москва гидрометцентр
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