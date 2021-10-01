Гидрометцентр пообещал москвичам солнечную погоду на следующей неделе

Москва, 1 октября. Солнечные дни порадуют москвичей в начале следующей недели. Но сильного потепления в столице не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Мария Макарова.

По ее словам, погода будет отличаться от привычных пасмурных дней октябрьской осени. Температура воздуха к среде поднимается до 15 градусов тепла.

«Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться — в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас», — сказала Макарова в интервью ТАСС.

В ближайшие выходные ожидается 10-12 градусов выше нуля. В начале следующей недели температурные показатели поднимутся до 12-14 градусов, а к ее середине — до 16.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил потепление на Европейской части России в ближайшее время. По его словам, это случилось благодаря присутствию антициклона.