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Гидрометцентр пообещал москвичам солнечную погоду на следующей неделе
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам солнечную погоду на следующей неделе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 1 октября. Солнечные дни порадуют москвичей в начале следующей недели. Но сильного потепления в столице не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Мария Макарова.

По ее словам, погода будет отличаться от привычных пасмурных дней октябрьской осени. Температура воздуха к среде поднимается до 15 градусов тепла.

«Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться — в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас», — сказала Макарова в интервью ТАСС.

В ближайшие выходные ожидается 10-12 градусов выше нуля. В начале следующей недели температурные показатели поднимутся до 12-14 градусов, а к ее середине — до 16.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил потепление на Европейской части России в ближайшее время. По его словам, это случилось благодаря присутствию антициклона.

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погода москва гидрометцентр мария макарова
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