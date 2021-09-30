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Происшествия
Московский суд арестовал топ-менеджеров «Сбера» Инкина и Зака
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Московский суд арестовал топ-менеджеров «Сбера» Инкина и Зака

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 23:16
Происшествия
Московский суд арестовал топ-менеджеров «Сбера» Инкина и Зака
 /  Пресс-служба судов Вологодской области

Москва, 30 сентября. Топ-менеджеры «Сбера» Максим Инкин и Евгений Зак, экс-директор «Шанинки» Кристина Крючкова заключены под стражу до 29 ноября 2021 года. Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

Московский суд арестовал Инкина, Зака и Крючкову по делу бывшего замглавы Минпросвещения России Марины Раковой. Последняя подозревается в хищении 50 миллионов рублей, передает источник Федерального агентства новостей.

Заседание в Тверском районном суде Москвы состоялось 30 сентября. Максим Инкин подозревается в преступлении, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Он является управляющим директором дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк.

В преступлении по той же статье подозреваются управляющий директор ПАО Сбербанк Евгений Зак и юристконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Она и Инкин заключены под стражу до 29 ноября 2021 года, а Зак – до 28 ноября текущего года.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова выключила телефоны и не явилась на допрос. На работе ее тоже не было. Женщина может скрываться от следствия в московской районе. За пределы страны она не выезжала.

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