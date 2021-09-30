Депутат Черкасов назвал жителям Подмосковья способы фиксации нарушений в маршрутках

Красногорск, 30 сентября. Конфликты между водителями маршруток и пассажирами участились в России. Как бороться с нарушениями, рассказали депутаты Мособлдумы.

Пассажиры, недовольные хамским поведением водителей, снимают происходящее в маршрутках на телефоны. Материалы они публикуют в Сети и пытаются добиться справедливости. Руководство транспортных компаний обязано проводить инструктаж о правилах перевозки и оплаты проезда, пишет издание «Подмосковье сегодня».

«В маршрутках обычно размещен телефон транспортной компании. Следует зафиксировать нарушение водителем правил перевозки пассажиров. В случае если компания не реагирует, обращаться в прокуратуру и приложить доказательства обращения», — отметил депутат Николай Черкасов.

Сейчас изучается вопрос, как можно предотвратить стычки на маршрутах Подмосковья. Депутат предложил аннулировать лицензии транспортных компаний, которые регулярно допускают нарушения. Если в автобусе не работает терминал, пассажир вправе ехать бесплатно. При попытке высадить льготника из транспорта, все нужно зафиксировать на видео, добавил депутат Дмитрий Дениско.

Необычный случай произошел в Хабаровске. Водитель автобуса высадил пассажиров на улицу, так как ему срочно нужно было помолиться. После инцидента была проведена служебная проверка, в результате которой нескольких человек уволили.