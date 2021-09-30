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Глава СК Бастрыкин встретился с кадетами корпуса имени Александра Невского

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 20:19
Общество
Глава СК Бастрыкин встретился с кадетами корпуса имени Александра Невского
Пресс-служба СК РФ

Москва, 30 сентября. Сироты из Кадетского корпуса Следственного Комитета РФ имени Александра Невского встретились с главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Следственный комитет России проявляет повышенное внимание к воспитанникам Кадетского корпуса, которые лишились родителей. В общей сложности в заведении обучается порядка 80 сирот, 32 из которых поступили в этом году.

Глава Следкома Александр Бастрыкин провел встречу с кадетами-сиротами. В ходе общения с детьми он поздравил их с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе, спорте и дружбе.

«Хотелось бы, чтобы вы скорее поняли, что такое «кадетское братство». Необязательно, что вы потом станете следователями, это тяжелая профессия, ведь мы каждый день сталкиваемся с человеческой бедой», — заявил он.

Расследовать преступления, в особенности те, что направлены против детей и инвалидов, крайне тяжело и морально трудно. Кадетские корпуса были созданы для того, чтобы дети как можно раньше поняли свое призвание и выбрали направление в профессии, добавил Бастрыкин.

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин посетил международную научно-практическую конференцию «Уголовный закон и нравственность». Ее цель заключалась в том, чтобы проанализировать категорию нравственности в России.

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бастрыкин следственный комитет кадеты
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