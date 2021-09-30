Благоустройство московского парка «Яуза» будет продолжено в следующем году

Москва, 30 сентября. Благоустройство парка «Яуза» на северо-востоке Москвы продолжается. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дальнейших планах работы.

По его словам, в 2021 году закончены работы на двух участках, где было создано пространство для отдыха в части парка в пойме реки Чермянки. В планах на следующий год благоустройство остальных участков поймы Яузы.

По словам Собянина, после окончания всех работа, планируется создать единый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука. Его протяженность составит более 16 километров. Он свяжет Лосиный остров, Главный ботанический сад, РАН, Сокольники и ВДНХ, пояснил Собянин.

Общая площадь благоустройства парка составила 49 гектаров. Там были созданы четырехкилометровый экомаршрут, футбольное поле, четыре теннисных корта, скейт-парк и многое другое.

Ранее стало известно, что благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева во Владивостоке все-таки будет завершено. На это выделят 102 млн рублей.