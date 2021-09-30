Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 17:50
17:49
Общество
Полуразрушенный немецкий дворец спасают власти Калининграда
17:49
Политика
Мария Захарова посоветовала Германии выдать RT DE разрешение на вещание
17:49
Шоу-бизнес
Сына Шепелева и Фриске ошибочно поздравили с днем рождения из-за поста Орловой
17:49
Общество
«Юнармия» и «Победа». Альгис Микульскис о возрождении военно-спортивной игры
17:48
Экономика
«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную рассылку от имени госорганов
17:48
Армия
Политолог Марков: страх перед США вынуждает КНДР создавать гиперзвуковые ракеты
17:47
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело о краже денег и украшений умерших пациентов больницы
17:47
Общество
Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроется после 8 октября
17:46
Общество
Голикова сообщила о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
17:45
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Романцев посоветовал Карпину не вызывать Дзюбу в сборную России
Все новости

Благоустройство московского парка «Яуза» будет продолжено в следующем году
Общество
Благоустройство московского парка «Яуза» будет продолжено в следующем году
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 30 сентября. Благоустройство парка «Яуза» на северо-востоке Москвы продолжается. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дальнейших планах работы.

По его словам, в 2021 году закончены работы на двух участках, где было создано пространство для отдыха в части парка в пойме реки Чермянки. В планах на следующий год благоустройство остальных участков поймы Яузы.

По словам Собянина, после окончания всех работа, планируется создать единый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука. Его протяженность составит более 16 километров. Он свяжет Лосиный остров, Главный ботанический сад, РАН, Сокольники и ВДНХ, пояснил Собянин.

Общая площадь благоустройства парка составила 49 гектаров. Там были созданы четырехкилометровый экомаршрут, футбольное поле, четыре теннисных корта, скейт-парк и многое другое.

Ранее стало известно, что благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева во Владивостоке все-таки будет завершено. На это выделят 102 млн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Благоустройство московского парка «Яуза» будет продолжено в следующем году
парк благоустройство яуза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru