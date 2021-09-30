Риелторы назвали московские районы с самым доступным жильем бизнес-класса

Москва, 30 сентября. Наиболее доступное жилье в новостройках бизнес-класса на территории Старой Москвы обнаружено в Ховрино. Такие данные представили специалисты компании Est-a-Tet.

Средняя цена квадратного метра в этом сегменте здесь составляет 188,6 тыс. рублей. На втором месте рейтинга расположился район Крылатское со средней ценой «квадрата» в 236,7 тыс. рублей, передает РБК.

Тройку лидеров по доступности квартир бизнес-класса замкнуло Кунцево с 256,7 тыс. рублей за 1 кв. м. В первую пятерку также вошли Ростокино (265,8 тыс. руб.) и Головинский район (270 тыс. руб.).

В настоящий момент на столичном рынке новостроек бизнес-класса в продаже числится свыше 12 тысяч лотов. Средняя цена жилого «квадрата» составляет около 360 тыс. рублей, отметили в Est-a-Tet.

Средняя стоимость квадратного метра в Москве может сократиться на 2%. Об этом заявил глава правового бюро недвижимости BASHKEVICH.COM Сергей Башкевич.

Тем временем власти Северной столицы запланировал до конца года выделить на жилищные программы 8 млрд рублей, а в 2022-м финансирование вырастет в три раза. Благодаря этому условия жизни смогут улучшить 10 тысяч семей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».