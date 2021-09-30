Синоптик «Фобоса» Тишковец назвал москвичам благоприятное время для замены шин на зимние

Москва, 30 сентября. Водителям Москвы стоит задуматься о смене шин на зимние не раньше второй половины октября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После 20 октября средняя температура воздуха в российской столице перейдет через отметку в +5 градусов в сторону понижения. Первый снег может появиться в городе примерно в это время. В связи с этим москвичам нужно заранее перейти на зимнюю резину, отметил Тишковец.

«Эта именно та температура, при которой начинает дубеть автошина», — цитируют его РИА Новости.

Первый снежный покров в российской столице ожидается уже после 28 октября. Однако его нельзя будет назвать устойчивым, так как он будет сразу таять.

Сентябрь 2021 года оказался самым холодным для Санкт-Петербурга за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в первый осенний месяц средняя температура воздуха в городе составляла +10,2 градуса.