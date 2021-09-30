Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 16:17
16:16
Экономика
«Худшее еще впереди»: как попытка «задушить» РФ вышла боком Евросоюзу
16:15
Политика
Володин: Госдума по итогам выборов обновилась почти наполовину
16:12
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев напишет жалобу в «Яндекс.Такси» после отказа водителя его везти
16:10
Армия
Ростех досрочно выполнил контракт с Болгарией на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29
16:04
Весь мир
Полицейские в Калифорнии расстреляли женщину из-за бытового конфликта
16:00
Происшествия
СК в Ленобласти проводит проверку по факту гибели мужчины после разрыва снаряда времен ВОВ
15:59
Экономика
Риелторы назвали московские районы с самым доступным жильем бизнес-класса
15:54
Общество
МВД Дагестана призвало ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
15:50
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Тюмени
15:50
Общество
Звезда «Мистера Бина» Роуэн Аткинсон сыграет в фильме «Вилли Вонка»
Все новости

Синоптик «Фобоса» Тишковец назвал москвичам благоприятное время для замены шин на зимние
Общество
Синоптик «Фобоса» Тишковец назвал москвичам благоприятное время для замены шин на зимние
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Водителям Москвы стоит задуматься о смене шин на зимние не раньше второй половины октября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После 20 октября средняя температура воздуха в российской столице перейдет через отметку в +5 градусов в сторону понижения. Первый снег может появиться в городе примерно в это время. В связи с этим москвичам нужно заранее перейти на зимнюю резину, отметил Тишковец.

«Эта именно та температура, при которой начинает дубеть автошина», — цитируют его РИА Новости.

Первый снежный покров в российской столице ожидается уже после 28 октября. Однако его нельзя будет назвать устойчивым, так как он будет сразу таять.

Сентябрь 2021 года оказался самым холодным для Санкт-Петербурга за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в первый осенний месяц средняя температура воздуха в городе составляла +10,2 градуса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик «Фобоса» Тишковец назвал москвичам благоприятное время для замены шин на зимние
тишковец фобос резина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru