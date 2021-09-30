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Сбивший конвоира во Внуково мигрант был судим за мелкое хулиганство

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 14:57
Происшествия
Сбивший конвоира во Внуково мигрант был судим за мелкое хулиганство
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, 30 сентября. Сбежавший от конвоира во Внуково мигрант имеет судимость и не раз нарушал правила пребывания в России. Его разыскивает полиция.

Как стало известно ФАН, сбежавший от охраны во Внуково мигрант был ранее судим за мелкое хулиганство. Он родился в Абхазии, но долгое время проживал в Петербурге. Установлено, что он неоднократно нарушал правила пребывания иностранного гражданина на территории России.

Напомним, иностранца должны были депортировать в Ереван, но в аэропорту он сбежал от конвоира. У мужчины был сообщник, поджидавший его возле терминала на машине. Воспользовавшись моментом, злоумышленник запрыгнул в автомобиль, а водитель наехал на конвоира, который выбежал наперерез. Второй иностранец не успел сбежать.

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