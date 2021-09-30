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Теплая погода сохранится весь день в Москве
Общество
Теплая погода сохранится весь день в Москве
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 30 сентября. Последний четверг сентября на территории Москвы пройдет без осадков, заявили в Гидрометцентре России.

В четверг, 30 сентября, на территории Москвы и Подмосковья сохранится облачная погода со слабым ветром. На протяжении всего дня в российской столице осадков не ожидается, добавили в ведомстве.

«Днем воздух в Москве прогреется до +10...+12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4», — сказано в сообщении.

На территории Подмосковья установится примерно такая же погода. Днем температура воздуха в городе будет составлять от +8 до +13 градусов. Ночью термометры покажут от +1 до +6 градусов тепла.

В ближайшее время на погоду в Европейской России будет оказывать влияние арктический антициклон. Вместе с прозрачным и чистым воздухом он принесет с собой золотую осень.

Не так давно метеоролог предупредил россиян о «нервозной» погоде предстоящей зимой. Дело в том, что непредсказуемость погоды вызвана изменениями климата. В настоящее время прогнозировать ее становится все сложнее, сообщает «Подмосковье Сегодня».

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