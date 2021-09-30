Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 11:39
11:38
Политика
Baijiahao: Украина превратила себя в «пороховую бочку» в обмен на пустые обещания Запада
11:30
Общество
Вакцина «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 90%
11:30
Происшествия
Силовики пришли с обысками к родителям шеф-редактора The Insider
11:27
Весь мир
США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
11:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 30 сентября, праздники, факты, люди
11:22
Политика
Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз
11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания лидера неонацистской группировки во Владивостоке
11:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости
11:20
Политика
Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
11:19
Экономика
Энергокризис ЕС запустил волну банкротств среди британских компаний
Все новости

Депортируемый сбил на машине конвоира во Внуково и скрылся

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:02
Происшествия
Депортируемый сбил на машине конвоира во Внуково и скрылся
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, 30 сентября. Иностранец, которого должны были депортировать, сбежал от охраны. Он вместе с сообщником сбил сотрудника конвойной службы на автомобиле SKODA и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Полиция установила, что оба злоумышленника имеют судимости за кражу. Их должны были отправить в Ереван. Во время сопровождения в отдельное помещение, где собирались провести тестирование на коронавирус, один из нарушителей сбежал.

Сообщник на иномарке ждал их недалеко от терминала. В какой-то момент один из депортируемых прыгнул в машину. Конвоир попытался помешать побегу, но был сбит. Потерпевший получил травмы, но остался жив. Беглеца ищут. Второму не удалось сбежать.

Тем временем московская полиция разыскивает сбежавшего с оружием водителя Mercedes, сообщало РИАМО. Мужчина «предъявил» инспекторам пистолет и скрылся.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Депортируемый сбил на машине конвоира во Внуково и скрылся
внуково побег депортировать
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru