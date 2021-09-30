Депортируемый сбил на машине конвоира во Внуково и скрылся

Москва, 30 сентября. Иностранец, которого должны были депортировать, сбежал от охраны. Он вместе с сообщником сбил сотрудника конвойной службы на автомобиле SKODA и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Полиция установила, что оба злоумышленника имеют судимости за кражу. Их должны были отправить в Ереван. Во время сопровождения в отдельное помещение, где собирались провести тестирование на коронавирус, один из нарушителей сбежал.

Сообщник на иномарке ждал их недалеко от терминала. В какой-то момент один из депортируемых прыгнул в машину. Конвоир попытался помешать побегу, но был сбит. Потерпевший получил травмы, но остался жив. Беглеца ищут. Второму не удалось сбежать.

Тем временем московская полиция разыскивает сбежавшего с оружием водителя Mercedes, сообщало РИАМО. Мужчина «предъявил» инспекторам пистолет и скрылся.