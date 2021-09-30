Эксперт Башкевич ждет коррекции стоимости жилья на рынке Москвы

Москва, 30 сентября. Средняя стоимость квадратного метра на московском рынке недвижимости может упасть на 2%. Об этом заявил руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.COM Сергей Башкевич.

Однако такое снижение эксперт в интервью «Рамблеру» назвал лишь коррекцией стоимости.

«Ценовую коррекцию вниз в пределах 2% в не Московском регионе я допускаю, но это скорее коррекция, чем тренд», — отметил Башкевич.

По мнению специалиста, тренд на рост цен жилья продолжится, несмотря на уже установленные в 2020 и 2021 годах рекорды. Россияне начали привыкать к новым реалиям в сфере недвижимости. Башкевич считает, что на данный момент предпосылок к снижению цен нет — они появятся лишь в случае значительного увеличения количества предложений по продаже.

Спрос петербуржцев на жилье в Ленинградской области вырос в 1,5 раза. Такая картина наблюдается с начала 2021 года, отмечают риелторы.

Между тем президент РФ Владимир Путин призвал ускорить реализацию программы по расселению аварийного жилья. Создание современной, комфортной среды для жизни граждан — это важнейшая задача, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».