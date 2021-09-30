Москвичи с признаками ОРВИ начнут сдавать экспресс-тесты на COVID-19 с 1 октября

Москва, 30 сентября. Все пациенты московских больниц, имеющие признаки острой респираторной вирусной инфекции, обязаны будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

Данное распоряжение вступает в силу с 1 октября 2021 года. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, чувствительность таких тестов крайне высокая.

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР», — передает слова Раковой ТАСС.

Из-за высокой эффективности подобных тестов, а также подъема уровня заболеваемости, было принято решение об утверждении нового алгоритма работы с пациентами, сообщила она. Меры будут обязательны для всех пациентов с симптомами ОРВИ, заключила Ракова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу ввода серьезных ограничений из-за коронавируса в России на федеральном уровне. По его словам, Кремль видит тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в стране, однако в новых ограничениях нет нужды.