«Фобос»: жителей Москвы ждет облачная погода 30 сентября

Москва, 30 сентября. Облачная погода с прояснениями и 12 градусов тепла прогнозируются в Москве 30 сентября. О погоде в столице рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас Москва находится под влиянием скандинавского антициклона, в связи с чем осадки маловероятны. Однако из-за инверсии возрастает количество слоистых облаков.

Климатический фон будет колебаться в пределах нормы. Дневная температура воздуха в регионе составит десять–12 градусов выше нуля. На территории Подмосковья столбик термометра достигнет отметки в восемь–13 градусов тепла, передает РИА Новости.

Скорость ветра северной четверти составит один–шесть метров в секунду, атмосферное давление ожидается повышенным — 762 миллиметра ртутного столба. В связи с этим гипертоники могут почувствовать ухудшение самочувствия, предупредил Тишковец.

Гидрометцентр ранее спрогнозировал потепление в регионах центра Европейской России. Температура воздуха на этой территории начнет повышаться уже с понедельника.