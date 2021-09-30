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Дептранс сообщил о столкновении трех машин на внешней стороне МКАД

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 05:54
Происшествия
Дептранс сообщил о столкновении трех машин на внешней стороне МКАД
pixabay.com/PD

Москва, 30 сентября. Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 59-го километра МКАД. О ДТП сообщили на Telegram-канале дептранса Москвы.

Столкновение автомобилей произошло после развязки с Рублево-Успенским шоссе. Движение свободно по двум полосам из пяти. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Движение свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда», — рассказали в столичном дептрансе.

Еще одна автоавария произошла на днях в Москве. Согласно информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло на третьем километре внутренней стороны МКАД. По предварительной информации, водитель грузовика пропустил поворот и начал резко перестраиваться вправо, что привело к столкновению. В одной из машин находились женщина и двое детей. Медики зафиксировали у них ушибы и ссадины.

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авария мкад автомобиль
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