Дептранс сообщил о столкновении трех машин на внешней стороне МКАД

Москва, 30 сентября. Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 59-го километра МКАД. О ДТП сообщили на Telegram-канале дептранса Москвы.

Столкновение автомобилей произошло после развязки с Рублево-Успенским шоссе. Движение свободно по двум полосам из пяти. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Движение свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда», — рассказали в столичном дептрансе.

Еще одна автоавария произошла на днях в Москве. Согласно информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло на третьем километре внутренней стороны МКАД. По предварительной информации, водитель грузовика пропустил поворот и начал резко перестраиваться вправо, что привело к столкновению. В одной из машин находились женщина и двое детей. Медики зафиксировали у них ушибы и ссадины.