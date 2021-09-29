Правоохранители ведут переговоры с бунтарем из Кубы в аэропорту Внуково

Москва, 29 сентября. Представление со скалолазанием в аэропорту Внуково продолжаются. С пассажиром из Кубы общаются сотрудники оперативных служб с помощью громкоговорителя.

Нарушитель порядка уже повисел на трубах и попытался расшатать отражатели. С ним ведут переговоры на испанском языке. К устранению переполоха в аэропорту присоединились сотрудники МЧС. Пока пассажир спускаться не планирует.

По информации источника, иностранец уже третий день находится в аэропорту. Вылет на родину у него запланирован 3 октября. Обменять билет на более раннюю дату у него не получилось. Своим акробатическим представлением он решил привлечь внимание к своей проблеме.

Информацию об инциденте в московском Внуково подтвердил источник в экстренных службах. На месте работают правоохранители и спасатели. Данных, что нарушителя удалось спустить, не поступало. Место, где разворачиваются события, оцепили.

Иностранец, по предварительной версии, забрался под крышу аэропорта по профилю. Администрация Внуково вместе с сотрудниками оперативных служб и психологами ведет переговоры. По неподтвержденной информации, пассажир пьян.