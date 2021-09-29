Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 23:19
23:10
Происшествия
Мощный торнадо обрушился на север Германии
23:03
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели сирийских военных в Алеппо
22:59
Весь мир
Россия и Судан обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики
22:47
Происшествия
Два человека погибли в горящей машине после аварии на трассе «Каспий» под Волгоградом
22:46
Происшествия
Баня загорелась в Выборгском районе Петербурга
22:39
Происшествия
Правоохранители ведут переговоры с бунтарем из Кубы в аэропорту Внуково
22:21
Спорт
«Зенит» крупно победил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
22:08
Общество
Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО
22:04
Политика
Грызлов раскритиковал позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
21:57
Весь мир
Парламент Чили проголосовал за декриминализацию абортов
Все новости

Правоохранители ведут переговоры с бунтарем из Кубы в аэропорту Внуково

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 22:40
Происшествия
Правоохранители ведут переговоры с бунтарем из Кубы в аэропорту Внуково
wikipedia.org  /  Aktug Ates

Москва, 29 сентября. Представление со скалолазанием в аэропорту Внуково продолжаются. С пассажиром из Кубы общаются сотрудники оперативных служб с помощью громкоговорителя.

Нарушитель порядка уже повисел на трубах и попытался расшатать отражатели. С ним ведут переговоры на испанском языке. К устранению переполоха в аэропорту присоединились сотрудники МЧС. Пока пассажир спускаться не планирует.

По информации источника, иностранец уже третий день находится в аэропорту. Вылет на родину у него запланирован 3 октября. Обменять билет на более раннюю дату у него не получилось. Своим акробатическим представлением он решил привлечь внимание к своей проблеме.

Информацию об инциденте в московском Внуково подтвердил источник в экстренных службах. На месте работают правоохранители и спасатели. Данных, что нарушителя удалось спустить, не поступало. Место, где разворачиваются события, оцепили.

Иностранец, по предварительной версии, забрался под крышу аэропорта по профилю. Администрация Внуково вместе с сотрудниками оперативных служб и психологами ведет переговоры. По неподтвержденной информации, пассажир пьян.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители ведут переговоры с бунтарем из Кубы в аэропорту Внуково
внуково аэропорт бунтарь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru