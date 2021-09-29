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Пассажир залез под крышу московского аэропорта Внуково
Происшествия
Пассажир залез под крышу московского аэропорта Внуково
corp.vnukovo.ru  /  пресс-служба аэропорта «Внуково»

Москва, 29 сентября. Мужчина залез под крышу столичного аэропорта Внуково на высоту 30 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Предварительно установлено, что под крышу пассажир забрался по профилю. Администрация воздушной гавани вместе с сотрудниками оперативных служб и психологами ведет переговоры с мужчиной и пытается убедить его спуститься на землю. Предположительно, пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного хулигана ранее задержали сотрудники Росгвардии в Томске. Местный житель посреди ночи пытался разгромить терминал и витрину банковского отдела в центре города.

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