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Автомобиль Audi вспыхнул в тоннеле на Садовом кольце в Москве
Происшествия
Автомобиль Audi вспыхнул в тоннеле на Садовом кольце в Москве
pixabay.com  /  picman2

Москва, 29 сентября. Пробка образовалась на Садовом кольце у тоннеля, где загорелось авто. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в центре российской столицы на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле. По неизвестным причинам загорелась иномарка Audi. В результате происшествия было перекрыто движение, но ненадолго.

Через некоторое время в Дептрансе Москвы сообщили, что машины едут по двум полосам по внутренней стороне Садового кольца. В настоящее время полиция организовала проверку по факту случившегося.

Накануне автозаправка загорелась на улице Акушинского в Махачкале. В результате пожара пострадали два человека. На место ЧП выезжали 72 спасателя и 15 единиц техники. Специалисты устанавливают причину возникновения огня на заправке.

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пожар машина тоннель
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