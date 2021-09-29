Автомобиль Audi вспыхнул в тоннеле на Садовом кольце в Москве

Москва, 29 сентября. Пробка образовалась на Садовом кольце у тоннеля, где загорелось авто. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в центре российской столицы на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле. По неизвестным причинам загорелась иномарка Audi. В результате происшествия было перекрыто движение, но ненадолго.

Через некоторое время в Дептрансе Москвы сообщили, что машины едут по двум полосам по внутренней стороне Садового кольца. В настоящее время полиция организовала проверку по факту случившегося.

Накануне автозаправка загорелась на улице Акушинского в Махачкале. В результате пожара пострадали два человека. На место ЧП выезжали 72 спасателя и 15 единиц техники. Специалисты устанавливают причину возникновения огня на заправке.