Ведущий актер мюзикла «Норд-0ст» Владимир Ябчаник умер в 56 лет

, 29 сентября. Ведущий актер известных мюзиклов «Норд-Ост», «Дракула» Владимир Ябчаник скончался на 57-м году от инсульта.

Печальное известие сообщил на своей странице в Facebook Ефим Шифрин. Сообщается, что у актера произошел инсульт.

Владимир Ябчаник родом из Львовской области. Он получил музыкальное образование, закончил Симферопольский театральный институт при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. С 2013 года начал работать в Московском театре мюзикла.

Он снимался в таких нашумевших постановках как «Норд-Ост», «Дракула», We Will Rock You, «Преступление и наказание», «Чайка», «Звезды бродвея». На его счету много ролей в кино и телепроектах. Среди них «Танцы со звездами», где он был вокалистом.

