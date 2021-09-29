ФСБ изъяла более двух тонн осетра у браконьеров в Москве

Москва, 29 сентября. Пограничники изъяли 2,5 тонны контрабандного осетра и несколько десятков килограммов икры со склада в Москве. Незаконный вылов происходит в Каспийском море.

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки краснокнижных рыб в российскую столицу. Браконьеры добывали ее в акватории Каспийского моря. В ходе спецоперации были обнаружены тонны осетра и килограммы икры.

Сумма ущерба водным биологическим ресурсам превысила 120 млн рублей. Подозреваемые попали под уголовную статью. Расследование продолжается.

Тем временем более 400 кг рыбных деликатесов изъяли из незаконного оборота на одном из рынков на западе российской столицы, сообщало РИАМО. Рыба, занесенная в Красную книгу России, предположительно была добыта браконьерами.