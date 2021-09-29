Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 11:06
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал пост в поддержку Ларисы Гузеевой после ее госпитализации
11:00
Политика
Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
11:00
Общество
Вера, Надежда, Любовь 2021: история, традиции, приметы, что нельзя делать 30 сентября
10:59
Экономика
Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
10:57
Армия
Спецназ Росгвардии прошел испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области
10:57
Происшествия
Подозреваемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца
10:53
Происшествия
В Купчино подросток смертельно отравился освежителем воздуха
10:51
Происшествия
Петербуржец врезался в столб на Дальневосточном проспекте и погиб
10:51
Общество
Ведущий актер мюзикла «Норд-0ст» Владимир Ябчаник умер в 56 лет
10:48
Общество
Более 250 классов перевели на дистанционное обучение в Волгоградской области
Все новости

ФСБ изъяла более двух тонн осетра у браконьеров в Москве

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 10:40
Происшествия
ФСБ изъяла более двух тонн осетра у браконьеров в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 29 сентября. Пограничники изъяли 2,5 тонны контрабандного осетра и несколько десятков килограммов икры со склада в Москве. Незаконный вылов происходит в Каспийском море.

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки краснокнижных рыб в российскую столицу. Браконьеры добывали ее в акватории Каспийского моря. В ходе спецоперации были обнаружены тонны осетра и килограммы икры.

Сумма ущерба водным биологическим ресурсам превысила 120 млн рублей. Подозреваемые попали под уголовную статью. Расследование продолжается.

Тем временем более 400 кг рыбных деликатесов изъяли из незаконного оборота на одном из рынков на западе российской столицы, сообщало РИАМО. Рыба, занесенная в Красную книгу России, предположительно была добыта браконьерами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФСБ изъяла более двух тонн осетра у браконьеров в Москве
браконьеры вылов осетр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru