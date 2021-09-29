Гидрометцентр пообещал москвичам теплую и облачную погоду 29 сентября

Москва, 29 сентября. Небольшое улучшение погодных условий ожидается на территории Москвы в последнюю среду сентября, заявили синоптики Гидрометцентра России.

В среду, 29 сентября, на территории столицы ожидается теплая погода. При этом небо над Москвой будет покрыто облаками, отметили в Гидрометцентре.

«Днем столбик термометра поднимется до +10...+12 градусов. В ночь на 30 сентября в городе похолодает до +4», — сказано в сообщении.

На территории Подмосковья воздух прогреется до +8...+13 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +6 градусов, добавили синоптики. По данным Гидрометцентра, на территории области также возможны заморозки до −3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на территории Дальнего Востока до конца месяца сохранится «июльская погода». В некоторые дни, по его данным, температура воздуха составит до +24 градусов.