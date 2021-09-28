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Происшествия
Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы
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Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы
Происшествия
Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 28 сентября. Правоохранители ограничили движение на улице Маросейка в Москве в результате аварии. Во время этого ДТП пешехода отбросило на автобус, стоящий на остановке.

Соответствующей информацией поделился департамент транспорта столицы. Происшествие случилось около дома 7/8 на улице Маросейка. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб Москвы. Специалисты устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

После ДТП движение было затруднено. Машины могли двигаться лишь по одной из двух полос. Однако сейчас оно восстановлено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Смертельная авария недавно произошла в Ленинградской области. Жертвами ДТП с участием легковушки стали женщина и два ребенка.

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дтп авария пешеход
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