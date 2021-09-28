Пешехода отбросило на автобус после аварии в центре Москвы

Москва, 28 сентября. Правоохранители ограничили движение на улице Маросейка в Москве в результате аварии. Во время этого ДТП пешехода отбросило на автобус, стоящий на остановке.

Соответствующей информацией поделился департамент транспорта столицы. Происшествие случилось около дома 7/8 на улице Маросейка. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб Москвы. Специалисты устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

После ДТП движение было затруднено. Машины могли двигаться лишь по одной из двух полос. Однако сейчас оно восстановлено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Смертельная авария недавно произошла в Ленинградской области. Жертвами ДТП с участием легковушки стали женщина и два ребенка.