Двое мигрантов полтора часа насиловали жительницу подмосковного Королева

Московская область, 28 сентября. Задержаны трое выходцев из азиатской республики по подозрению в изнасиловании женщины. Как стало известно ФАН, один из троицы смотрел на происходящее, пока приятели развлекались.

В дежурную часть подмосковного Королева 26 сентября обратилась местная жительница и сообщила, что над ней надругались трое мужчин, предположительно, азиатской внешности, на улице Павлова.

Стражи порядка сначала назначили по заявлению процессуальную проверку. Женщина сдала соответствующие анализы, была проведена экспертиза. В это время оперативные уполномоченные уголовного розыска сбились с ног в поисках подозреваемых. Они просмотрели видеокамеры, отработали прилегающую к месту преступления территорию. Наконец сыщикам повезло. Агентура сообщила о местонахождении предполагаемых преступников. Блюстители закона выехали на адрес и задержали троих выходцев одной из Азиатских республик.

«Мигранты находятся на территории РФ незаконно. Они работают неофициально разнорабочими. Очень сложно было общаться, потому что они реально не понимают ничего на русском языке. Искали переводчика», — сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что трое подозреваемых вечером встретили пьяную 42-летнюю женщину. По словам источника, мужчины решили воспользоваться, как им казалось хорошей ситуацией, и пытались склонить даму к сексу. Женщина сначала отшучивалась, однако, когда они ее стали дергать за одежду, она попыталась убежать. Но мигранты были на чеку, и затащили ее в кусты, а затем, применяя угрозы, заставили вступить с ними сначала в обычный половой акт. После этого новые знакомые заставили женщину заниматься оральным сексом. Надругательства длились полтора часа.

Сейчас решается вопрос об официальном задержании гастарбайтеров на двое суток. По данному факту 28 сентября силовики возбудили уголовное дело. Ранее ФАН сообщал, что полицейский спас женщину от жестокого изнасилования.