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Теплая погода в Москве сохранится на ближайшую неделю
Общество
Теплая погода в Москве сохранится на ближайшую неделю
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 28 сентября. Настоящая «золотая осень» началась в Москве, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ближайшие дни будут солнечными и без осадков.

Теплые погодные условия в Москве будут наблюдаться в течение ближайших семи дней. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как утверждает метеоролог, показатели температуры воздуха днем и ночью на прошлой неделе мало отличались друг от друга. Это объясняется влиянием высоких и плотных облаков.

«Теперь же мы наблюдаем выраженный суточный ход: ночные температуры от нуля до пяти градусов, дневные от +10 до +15, погода стала намного веселее, серость, хмурость отступают, наступает замечательная пора золотой осени», — заявил Вильфанд.

По словам Вильфанда, погода в Москве сформируется под влиянием мощного антициклона, что создаст комфортные условия. В ближайшее время тепло не сменится похолоданием, подытожил он.

Как сообщалось ранее, бабье лето в Санкт-Петербурге может наступить в начале октября. К грядущим выходным столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в +15 градусов.

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