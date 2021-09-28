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Московский ЗАГС составил список самых необычных имен новорожденных в этом году
Общество
Московский ЗАГС составил список самых необычных имен новорожденных в этом году
vk.com  /  фонд Дедморозим

Москва, 28 сентября. Популярные тенденции и самые распространенные имена для новорожденных в текущем году назвали представители ЗАГСа в Москве.

Жители Москвы все чаще называют своих новорожденных детей древнеславянскими и старорусскими имена. При этом преимущественно подобные имена выбирают для мальчиков, рассказала заместитель руководителя Дворца бракосочетания №1 Олеся Бариска. Специалист в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что в 2021 году в столице родились Яромиръ, Лучезар, Святозар, Ярополк, Светломир, Добромир, Святогор, Евсей и Елизар.

Самыми распространенными из имен стали Лука (143), Савелий (187) и Елисей (108). Также среди новоиспеченных родителей появилась тенденция называть детей именами из аниме. Так, одного маленького москвича назвали Эрен и троих — Леви.

Житель Новосибирска с редким именем Люцифер ранее подал в суд на РПЦ. В качестве моральной компенсации за дискредитацию своего имени, он потребовал выплатить 666 рублей.

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