Московский ЗАГС составил список самых необычных имен новорожденных в этом году

Москва, 28 сентября. Популярные тенденции и самые распространенные имена для новорожденных в текущем году назвали представители ЗАГСа в Москве.

Жители Москвы все чаще называют своих новорожденных детей древнеславянскими и старорусскими имена. При этом преимущественно подобные имена выбирают для мальчиков, рассказала заместитель руководителя Дворца бракосочетания №1 Олеся Бариска. Специалист в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что в 2021 году в столице родились Яромиръ, Лучезар, Святозар, Ярополк, Светломир, Добромир, Святогор, Евсей и Елизар.

Самыми распространенными из имен стали Лука (143), Савелий (187) и Елисей (108). Также среди новоиспеченных родителей появилась тенденция называть детей именами из аниме. Так, одного маленького москвича назвали Эрен и троих — Леви.

Житель Новосибирска с редким именем Люцифер ранее подал в суд на РПЦ. В качестве моральной компенсации за дискредитацию своего имени, он потребовал выплатить 666 рублей.