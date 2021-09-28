Средняя стоимость новой машины в Москве достигла 3,2 млн рублей

Москва, 28 сентября. Портал «Цена Авто» предоставил данные по мониторингу дилерских цен в российской столице.

Легковая машина в Москве продавалась в августе текущего года примерно за 3,223 млн рублей. Данный показатель выше уровня августа 2020 года на 17%, а также превышает отметку конца лета 2019 года на 28%.

Аналитики выяснили, что дороже всего москвичам обходится Porsche. В среднем представители немецкого бренда реализуются за 10,421 млн рублей. «Серебро» среди ценовых лидеров остается за Mercedes-Benz, стоимость которых достигает 9,340 млн рублей. На третьем месте располагается британский Land Rover с ценником в 6,992 млн рублей.

Далее идут BMW (6,597 млн рублей) и японская Infiniti, продающаяся за 6,171 млн рублей. Если говорить о более бюджетных моделях, то рейтинг возглавляет Lada. АвтоВАЗ предлагает отечественные машины в среднем по 898,6 тыс. рублей. Чуть дороже обходится Renault (1,340 млн рублей), УАЗ (1,388 млн рублей) и китайский Changan (1,777 млн рублей). Наиболее дорогим среди доступных является Chery (1,802 млн рублей).

Российский концерн «АвтоВАЗ» ранее запустил производство автомобилей без систем «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующей информацией поделились дилеры автомобилестроительной компании.