Подмосковье получит 13,5 млрд рублей от участников местных инвестпроектов

Москва, 28 сентября. Реализация региональных инвестиционных проектов (РИП) заключается в производстве товаров. В 2021 году в реестр РИП Подмосковья было включено 10 инвесторов.

В этот перечень вошли проекты по производству стройматериалов, товаров для сна, пищевой продукции и специального оборудования для нефтегазовой отрасли. Участники вложат в региональные проекты порядка 13,5 млрд рублей, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на правительство области.

«В прошлом году статус РИП получили 15 подмосковных проектов, их объем инвестиций приблизился к 25 млрд рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На текущий момент запланированный объем инвестиций составляет 13,5 млрд рублей. На новых предприятиях появится около 1,2 тысячи рабочих мест.

Также к концу 2021 года в регионе будут построены два мусорных завода. Российский экологический оператор вложил в проекты 2,9 млрд рублей.