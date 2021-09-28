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Подмосковье получит 13,5 млрд рублей от участников местных инвестпроектов
Экономика
Подмосковье получит 13,5 млрд рублей от участников местных инвестпроектов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 сентября. Реализация региональных инвестиционных проектов (РИП) заключается в производстве товаров. В 2021 году в реестр РИП Подмосковья было включено 10 инвесторов.

В этот перечень вошли проекты по производству стройматериалов, товаров для сна, пищевой продукции и специального оборудования для нефтегазовой отрасли. Участники вложат в региональные проекты порядка 13,5 млрд рублей, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на правительство области.

«В прошлом году статус РИП получили 15 подмосковных проектов, их объем инвестиций приблизился к 25 млрд рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На текущий момент запланированный объем инвестиций составляет 13,5 млрд рублей. На новых предприятиях появится около 1,2 тысячи рабочих мест.

Также к концу 2021 года в регионе будут построены два мусорных завода. Российский экологический оператор вложил в проекты 2,9 млрд рублей.

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подмосковье инвестиции инвестпроекты
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