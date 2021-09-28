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Тестирование дорожных камер с шумомерами стартовало в Москве
Общество
Тестирование дорожных камер с шумомерами стартовало в Москве
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Власти Москвы начали тестировать дорожные камеры, измеряющие уровень шума от транспорта. Первое устройство установлено в историческом центре столицы.

Камера с шумомерами была зафиксирована в районе Чистых прудов. Ранее местные жители жаловались на громкие звуки от автомобилей. Устройство будет работать в тестовом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

«В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры сначала должны пройти сертификацию в Росстандарте», — отметили в организации.

Отмечается, что в будущем необходимо будет утвердить методику измерения уровня громкости. После получения всех необходимых документов камеры установят в местах, где люди чаще всего жалуются на шум.

Новый знак видеофиксации начнут устанавливать на дорогах российских регионов с сентября. Табличка будет обозначать места, где могут быть в автоматическом режиме зафиксированы нарушения ПДД.

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