Московские фонтаны завершат работу 1 октября

Москва, 28 сентября. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил о скором завершении сезона работы фонтанов.

По словам Бирюкова, сезон работы фонтанов в этом году завершится в пятницу, 1 октября. После их отключения, городские службы выполнят ряд мероприятий по содержанию.

«Специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», — сообщил заместитель мэра столицы в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что если фонтан имеет сложные инженерные коммуникации или декоративные конструкции, то их защищают особым образом. На зимний период их закрывают специальными конструкциями.

Как ранее сообщалось, Москва вошла в пятерку лучших городов мира. Рейтинг составляли международные эксперты The World's 100 Best Cities.