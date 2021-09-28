Жителей Москвы во вторник ожидают небольшие дожди

Москва, 28 сентября. Синоптики прогнозируют выпадение небольшого количества осадков в некоторых районах Москвы. В целом погода во вторник будет облачной.

Погодные условия в Москве во вторник, 28 сентября, сформируются под влиянием северного антициклона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в российской столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в +11 градусов, в Московской области — до +12 градусов. В некоторых районах города ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Леус отметил, что показатели атмосферного давления значительно превысят норму и составят 760 миллиметров ртутного столба.

Как сообщалось ранее, в ближайшие несколько дней в Москве ожидается похолодание. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса, что также объясняется влиянием циклона. В Петербурге, в свою очередь, 28 сентября ожидается потепление. В дневное время столбики термометров покажут до +12 градусов, сообщает «Петербургский дневник».

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