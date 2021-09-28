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Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Общество
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Москва заняла четвертое место в топ-100 лучших городов мира. Рейтинг составляли международные эксперты The World's 100 Best Cities.

Они принимали во внимание множество параметров. Кроме экономики и культурной среды, специалисты оценивали и то, насколько сбалансировано развивается город. Также были учтены показатели туристической привлекательности, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.

При составлении рейтинга международные эксперты смотрели на показатели в 24 областях, которые сгруппированы в шесть категорий — место, люди, продукт, экономическое процветание, досуг и продвижение. В «Продукте» Москва заняла первое место благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.

Лидером The World's 100 Best Cities стал Лондон, второе место занял Париж, на третьем месте расположился Нью-Йорк. Российская столица обогнала такие мегаполисы, как Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес.

Недавно стали известны лучшие подмосковные города для путешествий. В список вошли Коломна, Сергиев Посад и Звенигород.

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