Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще нарушают ПДД в Москве

Москва, 28 сентября. Правилами дорожного движения в Москве чаще других пренебрегают водители, находящиеся за рулем люксовых машин, сообщил столичный департамент транспорта.

Как отметило ведомство, владельцы Lamborghini возглавляют топ злостных нарушителей. Недалеко от них располагаются и любители Rolls-Royce.

«Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более — на дороге. <...> В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов», — сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

В антирейтинг также попали владельцы Bentley, Ferrari и Genesis. Закрывают топ более бюджетные KIA и Land Rover — на них приходится до трех нарушений, зафиксированных в рабочие дни первой половины 2021 года.

Несоблюдение ПДД чаще всего заканчивается трагедией. Уроженец Карачаево-Черкесии на BMW сбил двух женщин, суд избрал ему соответствующую меру пресечения.