Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 04:21
04:18
Общество
Рок-группа Maneskin согласовала два концерта в России на 2022 год
04:02
Общество
Диетолог Фус перечислила минусы зеленого чая
04:00
Общество
Вассерман указал, когда солнечные вспышки могут привести к отключению интернета
03:54
Общество
Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще нарушают ПДД в Москве
03:52
Политика
Политолог Михеев: выборы в Германии не отразятся на отношениях с Россией
03:33
Общество
Риэлтор Балбек назвала два новых риска при покупке недвижимости
03:22
Технологии
Корабль «Союз МС-18» перестыкуют с модуля «Рассвет» на «Науку» на МКС
03:04
Общество
Читатели Le Figaro обсудили боевую готовность Сербии под Косово
03:02
Общество
Более 240 тысяч россиян обращались по поводу заражения бешенством в 2021 году
02:58
Политика
Кулеба призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России
Все новости

Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще нарушают ПДД в Москве
Общество
Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще нарушают ПДД в Москве
wikipedia.org  /  Matti Blume / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 сентября. Правилами дорожного движения в Москве чаще других пренебрегают водители, находящиеся за рулем люксовых машин, сообщил столичный департамент транспорта.

Как отметило ведомство, владельцы Lamborghini возглавляют топ злостных нарушителей. Недалеко от них располагаются и любители Rolls-Royce.

«Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более — на дороге. <...> В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов», — сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

В антирейтинг также попали владельцы Bentley, Ferrari и Genesis. Закрывают топ более бюджетные KIA и Land Rover — на них приходится до трех нарушений, зафиксированных в рабочие дни первой половины 2021 года.

Несоблюдение ПДД чаще всего заканчивается трагедией. Уроженец Карачаево-Черкесии на BMW сбил двух женщин, суд избрал ему соответствующую меру пресечения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще нарушают ПДД в Москве
пдд авто нарушения статистика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru