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Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
Общество
Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
pixabay.com

Ногинск, 27 сентября. После взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске многие животные оказались заперты в квартирах. Спасателям удалось вытащить всех питомцев.

В многоэтажном доме Ногинска 8 сентября произошел взрыв газа. От страшного происшествия пострадали не только люди, но и домашние животные. Большинство зверей вытащили сразу. Специалисты ветеринарной клиники оказали кошкам и собакам бесплатную помощь.

Некоторых животных сразу вызволить не получилось, а через какое-то время входы в дом были забаррикадированы. Питомцев пришлось выманивать с помощью корма. Люди забрасывали им корм на нижние этажи, а волонтеры привезли специальные котоловушки — прозрачные емкости с угощением. Так, например, спасли кошку Масю. Она вернулась к хозяевам спустя 18 дней.

В понедельник, 27 сентября, был освобожден последний питомец. С шестого этажа был эвакуирован кот Марсик. Волонтеры сразу доставили испуганного зверя в клинику, где его тщательно осмотрели.

Двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Петербурге. На лечение нерпята приехали слишком худые и больные, чтобы самостоятельно плавать и добывать пищу.

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