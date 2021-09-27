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Более 60 туристических маршрутов по Москве появилось в сервисе Russpass
Общество
Более 60 туристических маршрутов по Москве появилось в сервисе Russpass
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 сентября. Более 60 авторских маршрутов по Москве появилось в туристическом сервисе Russpass. Об этом говорится на официальном сайте московского мэра.

Как отметили в мэрии, несмотря на пандемию коронавируса, Москва пользуется спросом у туристов — в прошлом году столицу посетили 13,6 миллионов путешественников. Для туристов разработали новые маршруты, которые предлагают исследовать культурные, архитектурные и природные достопримечательности Москвы.

В частности, можно прогуляться по местам съемок восьми легендарных фильмов. Маршрут начинается с Гоголевского бульвара, где снимали оскароносную картину «Москва слезам не верит», и проходит по Новому Арбату, Никитинскому бульвару, Красной площади, мимо «Современника» и высотки на Котельнической набережной.

Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. ФАН подробно рассказал об истории праздника и его традиции.

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